Precandidata por Movimiento Ciudadano se desmarca de video

(SUN)

"Yo no soy la (mujer) del video, soy madre de familia, tengo un hijo de 14 años", aclaró la abogada Patricia Azcagorta Vega, al registrarse como precandidata a la alcaldía de Caborca por Movimiento Ciudadano (MC), luego de que se difundiera un video editado, donde fotografías reales se mezclaban con material de alto contenido sexual y la canción 'Movimiento Naranja'.



La precandidata sonorense, víctima de violencia política de género, se hizo viral a través de redes sociales, donde los ataques en su contra iniciaron con una serie de comentarios referentes a su físico.



Azcagorta habló acerca del video: Aseguró que su hijo "entiende todo lo que son las redes sociales", y que precisamente él es su mayor motivación, "me levanto todos los días para que él estudie, para luchar por él".



RESPALDO DE MC



María Dolores del Río Sánchez, coordinadora de MC en Sonora, enfatizó el prestigio y trabajo de Azcagorta, a quien el partido y Mujeres en Movimiento respaldan para que la Fepade investigue por oficio las agresiones en su contra.



Del Río Sánchez destacó que la precandidata tiene una "carrera profesional independiente de la política", por lo que nunca ha participado en un proceso electoral, sin embargo las puertas del partido se abrieron para ella a fin de fortalecer la participación de las mujeres.



Los casos de violencia de género, señaló la líder emecista, representan un retraso, por lo cual no tolerarán agresiones. Agregó que nunca le había tocado un caso similar en Sonora, aunque también tiene que ver el papel que juegan las redes sociales.