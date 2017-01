En bicicleta protestan por gasolinazo

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

En protesta por el incremento a la gasolina decenas de sanluisinos realizaron un paseo ciclista en reclamo al gobierno federal por el precio del combustible.



Desde las 18:00 horas de este jueves, el aproximado a los cien manifestantes fueron llegando al andador de la calle Tercera, en el centro de San Luis Río Colorado para partir al Fideicomiso del Puente Río Colorado donde por un par de horas tomaron las instalaciones, permitiendo el paso de cientos de vehículos sin el pago en la caseta.



El empresario sanluisino Hiram Dabdoub, quien forma parte de los organizadores del movimiento social destacó que el protestar en bicicleta tiene para el total de los manifestantes un doble significado.



“Por una parte es recordarle a la comunidad que existen otras alternativas para conducirnos, además de los vehículos y por otro lado es un mensaje pacifico, que sepan que quienes desde el primer día de protesta nos hemos manifestado inconformes, somos gente sana con una nula intención de causar disturbios”, expresó.



El joven destacó que esta vez la manifestación fue por medio de un paseo en bicicleta con globos, música y pancartas alusivas a su postura ante el incremento a la gasolina, sin embargo no se desprotegió el paro en el Fideicomiso, mismo que después del segundo día del llamado gasolinazo se mantiene durante las horas más fuertes de trafico.



“Nuestras expresiones seguirán de diferentes maneras hasta que el gobierno nos de una respuesta, no dejaremos de tomar la caseta de cobro hasta que algún ente nos responda”, agregó tras señalar que el liberar el gasto en el Fideicomiso del Puente Río Colorado es una manera de exigir al gobierno estatal de que vea por los intereses del pueblo.



“El gobierno estatal puede pedir cuentas al gobierno federal, nuestra manera de exigírselo es tomando la caseta de una manera pacifica; no queremos palabras, queremos acciones”, finalizó.