No se suma SLRC a decreto de austeridad

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

El Ayuntamiento de San Luis Río Colorado no se sumará a un decreto de austeridad como tal, declaró el alcalde Enrique Reina Lizárraga, tras justificar que desde inicio de su administración se han cuidado las finanzas del ente de gobierno municipal.Ante la propuesta de la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich de hacer austero el gasto público, apegado a la transparencia y eficiencia del dinero que entra a las arcas del Estado por medio de la participación de los sonorenses, el mandatario local fue contundente al emitir una opinión al respecto.Tras referir que la propuesta de la gobernadora nació a raíz de los gasolinazos, dijo que el gobierno a su cargo comenzó con el tema de la austeridad y ahorro desde el primer día de mandato.“Sin que existiera el tema de gasolinazo, desde que inició el 27 Ayuntamiento, yo se los comenté a los integrantes del cabildo, que cuando estuvimos participando en el presupuesto para el 2016 se estaría buscando el ahorro”, declaró.Reina Lizárraga citó que en la administración municipal no se reparten vales de gasolina, ni es elevado el número de personas a quienes se les dotó de un teléfono celular pagado por el ayuntamiento“Ese ahorro del año 2016 nos permitió que pudiéramos crecer en un 13 por ciento para inversión en este 2017, por ello fuimos el único municipio que no solicitó prestado ni por adelantado las participaciones, ello gracias al ahorro que estamos haciendo desde un inicio”, finalizó.