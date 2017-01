Monitorean humedales del río Colorado

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

En el monitoreo constante de los más de 13 mil 500 árboles nativos que se plantaron el año pasado en el corredor ripario del río Colorado por medio de la campaña Reforesta San Luis se encuentra el personal de la agrupación civil Pronatura Noroeste.



José Is Boset Saldaña destacó que se trata de álamos, sauces, mezquite dulce, paloverde y palmas de abanico que fueron plantados en apoyo a las zonas dañadas de la cuenca del río Colorado a la altura de la colonia Miguel Alemán de Mexicali, Baja California.



El coordinador de proyectos de restauración de Pronatura Noroeste dijo que del total de los árboles plantados más del 95 por ciento logra sobrevivir y cumplir con el objetivo de recuperar la cobertura de vegetación nativa con que se contaba cuando el río Colorado tenia su cause natural.



“Luego de que son plantadas nosotros nos encargamos de darles un seguimiento; algunos árboles son regados con sistema de goteo y otros de rodado. También estamos produciendo arbustos nativos como el tomatillo, chamizo y gobernadora que serán cultivados en la zona de restauración”, explicó.



El también encargado de los viveros de la agrupación civil dijo que en poco tiempo se ha logrado un gran avance, lo que se puede ver con el crecimiento de los miles de árboles en el sitio de reconstrucción.



“La naturaleza tiene memoria, pues por años esos lugares estuvieron cubiertos por agua y ahora que no es así, que necesita de nuestras manos para sobrevivir, es muy noble y responde al estimulo que le hacemos con plantar árboles y cuidar de ella”, compartió José Is Boset Saldaña, tras agregar que después de trabajar en la restauración de la zona, grandes son los cambios que han detectado.



“Recordemos que es una zona migratoria para aves, entonces muchas de éstas han vuelto a llegar a las áreas restauradas, así como reptiles y anfibios”, dijo.