Exigen seguridad en la colonia Mezquite

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

La presencia de adictos por las calles y un número importante de casas en abandono reflejados en robo a casa-habitación es uno de los principales problemas de los ciudadanos que habitan al lado Sur de la colonia Mezquite.



Tal cual lo expresaron los mismos vecinos, quienes aseguraron que la gran mayoría de los colonos han sido, al menos por una ocasión victimas de los amantes de lo ajeno en alguna modalidad de robo.



La señora Maria Martínez compartió que alrededor de su hogar existen decenas de casas abandonadas que en su mayoría son utilizadas como refugios por adictos a diferentes drogas para refugiarse después de delinquir, aunque en su casa particularmente no han robado.



Similar ha sido la experiencia de la vecina Martha Gutiérrez quien declaró que durante el día la colonia es un luchar seguro, diferente a lo que ocurre durante las noches, pues en muchas calles el alumbrado público se mantiene permanentemente descompuesto, lo que podría hacer fácil la tarea de los delincuentes para husmear en los domicilios.



“De noche vemos a mucho drogadicto por las calles y cuando uno le llama la policía alertando de que andan asomándose a las casas o que están quemando cable en lotes baldíos, no llegan”, dijo.



Victima de robos en su casa ha sido por varias ocasiones el señor Herasto Bautista, quien comentó que a pesar de alertar a la policía sobre los delitos en su predio, los “amantes de lo ajeno” siguen sueltos y cometiendo infracciones en la colonia.



“Yo le llamo a la patrulla pero en veces vienen y a veces no, y cuando llegan ya es tarde, los ladrones ya están escondidos en las casas abandonadas”, expresó el ciudadano.



Por su parte el señor Santiago Figueroa comentó que en la colonia falta obra publica entre alumbrado y drenaje, sin embargo destacó que la inseguridad es un tema que les está pegando.



“El robo a casa-habitación y a vehiculo es un tema constante, además de que vemos por las calles la presencia de muchas personas adictas, que en ocasiones son los que se encargan de asustar, de robar a la gente”, manifestó.