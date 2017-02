Advierten en SL sobre fraude en asignación de casas

MEXICALI, Baja California(GH)

La Sindicatura Municipal hizo un llamado de advertencia a los ciudadanos para que no se dejen engañar por personas que ofrecen viviendas invadidas a cambio de una cantidad de dinero, con la promesa de que el Ayuntamiento les regularizará.



Informó que a raíz de que fue difundida la información del convenio establecido entre el Gobierno Municipal y el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a efecto de recuperar las viviendas en estado de abandono, algunas personas se han estado haciendo pasar como parte del personal del Ayuntamiento para concederles el acceso a las casas a cambio de un importe económico.



Laura Núñez Sepúlveda pidió a las familias no dejarse engañar por estas personas, quienes aprovechando la necesidad de vivienda, despojan de dinero a las personas y exponen a los ciudadanos a procedimientos penales.



Este fraude se detectó en el fraccionamiento Joyas del Parque, donde algunos ciudadanos ya han dado dinero a desconocidos, esperando que les regularice la autoridad municipal, lo cual no puede ocurrir porque esas casas tienen un dueño, comentó la funcionaria municipal.



“Lo que inició el Gobierno Municipal a través de Inmobiliaria Municipal en coordinación con Infonavit, fue dar un primer paso para el rescate de viviendas abandonadas, con un primer paquete de tres casas para ofertarlas a personas que realmente las necesiten.



Las viviendas que Inmobiliaria estará facilitando son aquellas que están en las condiciones jurídicas para ser compradas y mejoradas. De ninguna manera se regularizarán viviendas que sean invadidas”, anotó la funcionaria.



Precisó que es únicamente a través de la Inmobiliaria Municipal Río Colorado, el conducto para realizar la debida integración de expedientes, para el rescate de viviendas desocupadas y la asignación correspondiente.



La Síndico Procurador reiteró la invitación a los sanluisinos a permanecer alerta para evitar ser víctima de estas personas que sin escrúpulos se están queriendo aprovecharse de las familias con necesidad de obtener un patrimonio de vivienda.



Sugirió a los interesados a acercarse a la Inmobiliaria Municipal para obtener la información fidedigna sobre el proceso para hacerse de una casa a través del programa de compra-venta estipulado en el convenio de colaboración signado entre ambas instituciones.