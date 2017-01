Hay gasolina para vehículos de emergencia y de servicio público

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

En acuerdo con diferentes gasolineras de San Luis Río Colorado está el Ayuntamiento para el abasto de este líquido al total de los cuerpos de emergencia y vehículos para el servicio público, declaró Ernesto Portugal.



El director de Protección Civil Municipal dijo que pese a contar con combustible para no desproteger a los vehículos de emergencia, se están abocando a cuidar lo más posible la dotación de gasolina.



“Lo que estamos haciendo es priorizar los gastos, cuidar la gasolina que se le pone a cada vehiculo pero sin desproteger a ninguno”, expresó.



Portugal dijo que por lo anterior no se desabrigará al ciudadano en alguna situación de emergencia, ni se dejará de prestar los servicios públicos, como la recolección de basura, mantenimiento de alumbrado público, patrullaje de la policía y el sistema de protección civil, entre otros.



La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales continuará con normalidad los trabajos de las 10 unidades de recolección, las cuales diariamente procesan 200 toneladas de basura de la ciudad.



Igualmente, las unidades que se cuenta para el mantenimiento del alumbrado público estarán operando para servicio de la comunidad.



Por su parte, las unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal conservarán sus recorridos en los sectores operativos de prevención, manteniendo particular atención en el control del tránsito en las terminales de combustible para que no se ocasionen accidentes.