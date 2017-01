Donan alumnos más de 400 regalos a DIF

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Más de 400 regalos fueron donados por parte de estudiantes de secundaria al DIF Municipal para que sea a través de este ente que se repartan entre menores vulnerables en el festejo del Día de Reyes.



Entre juguetes y ropa fue el aporte que los menores de la escuela secundaria General No. 1 “Carlos G. Calles” hicieron al DIF apelando a los valores de la solidaridad y generosidad que se incita a que el alumnado los practique.



La doctora Lilia Patiño Nevarez, encargada del movimiento social al interior de la escuela, señaló que se trató de un acto de conciencia por parte de los alumnos que desde el pasado mes de diciembre estuvieron llevando a la escuela los regalos.



La profesora dijo que año tras año se le invita al alumno a dar un detalle a otro menor que quizá no tenga un regalo en casa durante el Día de Reyes, por lo que se trata de un hecho voluntario y de acuerdo a las posibilidades de cada estudiante.



“Este año nuestros alumnos respondieron de manera excelente, rompiendo la meta del año anterior en que se juntaron poco menos de los 400 regalos, para la escuela eso es muy importante pues no solo se lleva alegría a otros menores, sino que se forman valores en el alumnado”, expresó.



Será este sábado el Festival de Reyes



Este sábado 7 de enero se llevará a cabo el evento dirigido a los niños de San Luis Río Colorado y el valle con motivo del Día de Reyes, en el parque Aeropuerto, ubicado en la avenida San Antonio entre San Miguel y Santo Tomas a partir de las 14:00 horas.



Para la diversión y entretenimiento de los reyes del hogar se contará con música, rosca de reyes, rifa de regalos, presentaciones artísticas y muchas sorpresas más, por lo que se invita a todos los niños a este evento gratuito.