Ha bajado robo de vehículos con colocación de bastones

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Oficiales del área de Prevención del Delito de Seguridad Pública Municipal, continúan colocando bastones preventivos a vehículos en riesgo de ser robados al ser dejados abiertos de las ventanas, por descuido o exceso de confianza de los propietarios.



Es con la campaña “Actuando y Previniendo” que se implementó desde agosto del año pasado como se han instalado ya 217 bastones a vehículos estacionados en la vía publica o en estacionamientos de plazas comerciales.



La campaña en mención se logró implementar gracias al apoyo de la sociedad civil ya que fueron empresarios quienes donaron los bastones, lo que muestra el trabajo coordinado entre comunidad y gobierno, en este caso buscando juntos las herramientas adecuadas para prevenir delitos, como el robo de vehículos.



Los resultados de este programa se han reflejado en la disminución del número mensual de vehículos robados, que andaba arriba de 45 a mediados del año pasado, bajando la cifra a menos de 40.



El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Julio César Valenzuela Murrieta recordó que los vehículos más propensos a robo y que son los más buscados por las bandas dedicadas a cometer ese delito, son los Honda, Chevrolet y Nissan del 94 al 2000.



De igual manera exhortó a los ciudadanos a cuidar sus pertenencias, cerrando debidamente el vehículo de puertas y ventanas, no confiarse aunque piensen que no tardarán más de 5 minutos dentro de la tienda, no dejarle llaves colocadas en el encendido ni objetos de valor a la vista como bolso de dama, cartera o computadora.