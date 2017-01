Busca Sindicatura concesionar el corralón

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

A partir de este mes la Sindicatura Municipal se estará abocando a buscar dueños particulares para la concesión de la Yarda Municipal, así lo dio a conocer la síndico procurador Laura Núñez Sepúlveda.



La funcionaria municipal dijo que será a más tardar a finales del presente mes o inicios del siguiente cuando se haya concesionado el espacio de retención de vehículos; actualmente están por efectuar las licitaciones para encontrar a quien se hará cargo del tema.



“Este mes estaremos lanzando las bases de licitación; estamos buscando a personas responsables que cuenten con un seguro para este tipo de actividad”, destacó, tras agregar que con la concesión de la Yarda se podrá fincar responsabilidad en caso de existir algún robo o daños al vehiculo mientras esté resguardado.



“Con esto estamos buscando que sean los dueños de los vehículos los menos afectados con su patrimonio, pues la verdad es que existen muchas quejas de que se les pierden prendas mientras se les retiene en el corralón, lo que será diferente al existir un particular que responsa”, dijo.



Núñez Sepúlveda recordó que actualmente la Yarda o el corralón pertenece al Ayuntamiento, siendo éste un espacio aproximado a las cuatro hectáreas ubicadas al final de la calle Nueve de esta ciudad.



Al otorgar una concesión, explicó la sindicó, no se estaría dejando sin ingresos al Ayuntamiento por el concepto, ya que se llegará a un acuerdo con el particular, quien se ocuparía del vehiculo al concluir la interacción entre el infractor y la autoridad.