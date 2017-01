Su padre es el mejor ejemplo al servir a la gente

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Desde pequeño soñó con convertirse en un policía que velara por la seguridad de su ciudad; es Jesús Yañez Palafox, quien hoy en día es uno de los elementos más jóvenes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en San Luis Río Colorado.



Con poco más de un año de trayectoria en las filas policíacas, el joven de 23 años de edad contó que el amor por la camiseta lo heredó de su padre, quien hasta hoy sigue siendo su más grande ejemplo.



“Mi padre fue bombero voluntario mucho tiempo, entonces yo crecí viendo como él se preocupaba por los demás, aunque no fueran de su familia siempre estaba allí cuando había alguna emergencia”, expresó.



Al ver en su padre un ejemplo de servicio a la comunidad, desde muy pequeño supo que se dedicaría a algo similar por lo que recién graduado de la preparatoria entró a estudiar al Centro de Capacitación Policial (CECAP); hoy en día su trabajo consta en recorridos por el primer cuadro de la ciudad.



“Desde niño jugaba a que yo era policía, recuerdo que me apasionaba, hoy que soy uno en verdad sigo teniendo la misma pasión pero ha dejado de ser un juego para convertirse en una responsabilidad, la cual realizó de la mejor manera”, dijo.



Aunque joven, a Jesús Yañez Palafox le ha tocado vivir experiencias que han marcado su camino policial, mismas que le han confirmado su responsabilidad con los ciudadanos.



“Cuando recién entré a la Dirección me tocó ver morir a un compañero, es algo que me marcó pero también me recuerda la lealtad a la camisa, el saber que uno es importante para la seguridad de nuestra ciudad, tan importante que cada que salgo de mi casa me llevo la bendición de mis padres, pues puede que no vuelva por andar en la lucha constante de ver una ciudad tranquila”, precisó.