Rechazan petición de Bomberos

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Ante la petición de diferentes agrupaciones de bomberos en todo Sonora de subir al Congreso del Estado la propuesta para evaluar la posibilidad de que el aporte voluntario que el contribuyente realiza a su favor en los pagos efectuados en la Fiscal, fuera obligatorio, el tema topó en la comisión de Hacienda y Crédito Público, ante la decisión de los diputados por no subirlo al pleno.



Así lo manifestó Noe González, comandante de bomberos Voluntarios de San Luis Río Colorado, tras agregar que la propuesta consistía en convertir en obligatorio el aporte de 30 pesos en la Fiscal, que por tratarse de un acto voluntario no tiene gran respuesta de la comunidad.



Dijo que por ciudad, cada agrupación se dio a la tarea de entregar un escrito al diputado local de su distrito para que éste llevara la petición a la comisión de Hacienda y Crédito Público, a su vez, fueran ellos quienes lo sometieran a votación, sin embargo no fue posible.



“Al parecer a nuestros diputados no les resultó viable la opción de establecer el apoyo de 30 pesos como obligatorio en la cartera de pagos, como hace unos tres años lo hicieron con el monto de 50 pesos para la Cruz Roja, que permanece como un concepto sin opción de retirar”, expresó.



Noe González explicó que por tratarse de un apoyo opcional, aunque sea mínimo, el contribuyente lo quita de los pagos a realizar, lo que se ve reflejado en el sustento económico que por lapso llega a las agrupaciones civiles de bomberos para gastos comprobables de compra y renovación de equipo.



“Entendemos que la gente queda un poco gastada en enero, pero les pedimos que nos apoyen al decir “sí” cuando les pregunten si desean apoyar a bomberos en la Fiscal. Ténganlo por seguro que ese monto se va a una noble causa, a nuestra tarea de velar por las personas que se encuentran en situación de emergencia”, anotó.