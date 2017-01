Ayuntamiento queda a deber en temas de seguridad

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Al inició de su gobierno el alcalde Enrique Reina Lizárraga destacó que la comunidad le habría solicitado tres tareas principales a resolver, tratándose éstas de dotar o remodelar los espacios de recreación familiar, el fomento al empleo y una seguridad pública; a la fecha solo se ha cumplido con los dos primeros puntos y se encuentra trabajando en el tercero.



Aunque el presidente municipal destacó que este 2016 se invirtió en la formación de nuevos elementos, capacitaciones para quienes se encuentran en activo, depuración de quienes no son aptos para el puesto y en dotación de equipo de trabajo para la prevención de temas de seguridad, reconoce que los índices delictivos son un tema que la gente sigue pidiéndole en sus recorridos de campo.



“La gente se me acerca y me lo comenta (tema de seguridad), personalmente lo leo en redes, lo sé”, expresó Reina Lizárraga al recordar los acontecimientos delictivos que se han presentado en los últimos meses, los cuales dijo convocan a los tres órdenes de gobierno.



“Mucho tiene que ver con la prevención, pero una cantidad no menor tiene que ver con la procuración de justicia y la administración de justicia, ya hemos tenido muchos ejemplos en que a una persona se le detiene y fácil sale”, agregó el mandatario.



Un seguido número de personas desaparecidas para después ser encontradas sin vida, el incremento de los robos mayormente presentados en robo a vehículo, robo a casa-habitación y robo a comercio, asaltos, suicidios y feminicidios son el reflejo de una área descuidada por los gobiernos.



Actualmente la Dirección de Seguridad Pública Municipal cuenta con un estimado a los 230 elementos operativos en activo, tema en el que el Municipio se encuentra trabajando a fin que un número mayor de policías se vea reflejado en la seguridad de la ciudad.