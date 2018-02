Esteban Loaiza comparecerá en la Corte de SD este miércoles

SAN DIEGO,California(GH)

Esteban Loaiza comparecerá este miércoles en una corte de Chula Vista, luego de su detención en California.



El ex pelotero fue detenido el pasado viernes bajo cargos de posesión y trasiego de más de 20 kilos de cocaína y heroína para su venta.



El Departamento de Policía del Condado San Diego informó que Loaiza fue puesto en custodia como parte de una investigación de narcóticos, luego de conducir un vehículo relacionado con el trasiego de drogas.



Posteriormente los investigadores obtuvieron una orden para registrar la casa del ex jugador en Imperial Beach, donde descubrieron la supuesta cocaína, que tiene un valor estimado de 500 mil dólares.



El tijuanense deberá pagar una fianza de 200 mil dólares y su audiencia está programada para el miércoles en la Corte.



Loaiza, de 46 años, jugó para varios equipos en su carrera en Grandes Ligas de 1995 a 2008, iniciando con los Piratas de Pittsburgh y concluyendo con su segundo periodo con los Medias Blancas de Chicago.



El ex pitcher estuvo casado por un breve periodo con la fallecida cantante Jenni Rivera, quien murió en un accidente aéreo en 2012.