Coldplay une a México con San Diego

TIJUANA, Baja California(GH)

Por cerca de 20 minutos la banda inglesa Coldplay transportó su presentación de este domingo en el SDCCU (Qualcomm Stadium) de San Diego al Zócalo de la Ciudad de México en donde cientos de miles corearon sus canciones.Chris Martin y compañía se enlazaron con el concierto benéfico que se realizaba en la capital de la República llamado "Estamos Unidos Mexicanos".Foto: Juan Carlos OrtizLas canciones que compartieron fueron "Fix You", "Viva la Vida", "Adventure of a Lifetime" y "Life Is Beautiful", esta última en su estreno mundial y cuyas regalías irán a un fondo de reconstrucción a los damnificados de los pasados terremotos en México.Con una bandera de México atada a la cintura y los colores verde, blanco y rojo brillando por todo el estadio, Martin invitaba en español al público a unirse a su canto que incluía el clásico Olé, olé, olé, olé...Al finalizar, también en español, el vocalista de la banda agradeció al público y envió su amor a México, pero también a Puerto Rico, recientemente devastado por el huracán "María" y a Las Vegas, en donde la semana pasada un hombre asesinó a 59 personas e hirió a más de 500 cuando, precisamente, disfrutaban de un concierto.Foto: Juan Carlos Ortiz