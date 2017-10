Soluciones a los típicos problemas de ejercitarte en bici

(Tomada de la Red)

Seguro recuerdas cuando andar en bicicleta significaba libertad y poder ir adonde quisieras sin estar sometida por el tra´fico. Nada ha cambiado. Y como la obsesio´n con las clases lo demuestra, no hay necesidad para recordarte los beneficios que tiene sobre tu cuerpo, al quemar calori´as mientras tonificas tus piernas y tu trasero.



Incluso asi´, las mujeres so´lo representan 24% de las usuarias de bicicletas, de acuerdo con un estudio del departamento de transportes, y hay otros informes que revelan que el nu´mero de hombres que la usan se ha multiplicado. Entonces, ¿por que´ no la estamos aprovechando?



Para empezar, 89% de los duen~os de tiendas de bicicletas son chicos, y las mujeres son tratadas como tontas cuando entran, dice Tara Parsons, entrenadora de Nueva York.



Tambie´n esta´ el problema de los cascos, que arruinan nuestro peinado; la inseguridad y la agresio´n a las ciclistas (por kilo´metro tienen el doble de probabilidades de ser vi´ctimas de incidentes, segu´n una investgacio´n del 2015). Los carros son intimidantes, pero “merecemos estar en el camino”, afirma Parsons.



Con un poco de habilidades, el ciclismo (como ejercicio, medio de transporte y diversio´n) puede volver a ser liberador.



1. "Me da miedo el tráfico"

Es comprensible. Asi´ que toma nota para hacer mucho ma´s seguro tu viaje.



- USA SEÑALES MANUALES

Funcionan como las direccionales, al alertar a los conductores cua´l sera´ tu siguiente movimiento. Estira tu brazo izquierdo al costado, a la altura de tu hombro, antes de girar hacia la izquierda; realiza lo mismo con el derecho previo a llevarlo a cabo hacia la derecha (obviamente, primero fi´jate que puedas dar la vuelta).

“Para evitar tambalearte contrae tu abdomen”, sugiere Parsons.



- FLUYE

Las leyes estipulan que no te subas a las banquetas y uses las calles en el sentido que van (jama´s al contrario), utilizando carriles para bicis cuando sea posible.

Ten mucho cuidado con la ‘zona de las puertas’ (es decir, deja un par de metros entre los carros estacionados) y rebasa a los peatones o a otros ciclistas por la izquierda.

Obedece las sen~ales y, por supuesto, los sema´foros. Casi la mitad de los accidentes fatales en ciclistas ocurren despue´s de las 4 pm, asi´ que si planeas salir de noche consigue el equipo adecuado.



- ABRE GOOGLE MAPS

Solamente selecciona el icono de la bicicleta para evitar avenidas y encontrar carriles especi´ficos. “Puede ser una excelente herramienta para descubrir nuevas rutas”, dice Maria Sipin, instructora de Los A´ngeles, certificada por The League of American Bicyclists.

So´lo utiliza un audi´fono con el propo´sito de escuchar la voz de la navegacio´n, o co´mprate un brazalete para tu teléfono.



2. "No me gusta la ropa deportiva"

¡Eso no importa! Los tenis Stan Smith volvieron, las trenzas para usar cascos esta´n en tendencia y los pants con una chamarra deportiva se encuentran en su mejor momento.

Si amas las pencil skirts, empa´cala y ca´mbiate despue´s. Sin contar ese tipo de falda, pra´cticamente puedes usar cualquier cosa.

“Amo las faldas”, dice Parsons. So´lo elige boyshorts en vez de tangas para que no te sientas expuesta, aconseja.

Si llevas una maxifalda ama´rrala para que no se enrede, recomienda Leah Benson, duen~a de Gladys Bikes, y ata tus pantalones a la altura de los tobillos con una correa.



3. “No quiero terminar sudada”

Sigue estos pasos para prevenir una sudoracio´n excesiva.



- DESPACITO

Agrega 10 minutos a la estimacio´n de tu viaje para que puedas pedalear a un paso co´modo. “Yo me subo a mi bici con maquillaje y mi pelo alaciado”, dice Sipin. “No es una carrera”.



- REFRE´SCATE

“Los shampoos en seco reviven el cabello sudado”, dice Anna Mari´a Diaz-Balart, estilista de moda y fundadora del sitio para mujeres Pretty Damned Fast. Ella recomienda Batiste Original Dry Shampoo.



- ACCESORIZA ESTRATE´GICAMENTE

“Siempre traigo un pan~uelo amarrado a mi bolsa para poder secarme el sudor”, dice Diaz-Balart.

Tambie´n empaca tus toallas removedoras de maquillaje, como las Neutrogena Makeup Remover Cleansing Towelettes, pues sera´n muy u´tiles si por alguna razo´n ensucias tus manos o tus tobillos con la cadena.



4. “Siento que me voy a caer”

La manera ideal de montar una bicicleta es cuando tus rodillas se doblan ligeramente. “De esta manera usas todos tus mu´sculos y proteges tus rodillas”, explica Benson. “Pero a esa altura u´nicamente puedes apoyarte en los dedos de tus pies cuando te detienes.

Esto puede ser complicado para principiantes, asi´ que recomendamos empezar lo ma´s co´moda posible y gradualmente subir el asiento conforme te sientas más segura".



5. “Hace que me duela la entrepierna"

¿Tienes toda la disposicio´n, pero tus partes femeninas te lo impiden? “Toma un poco de tiempo adaptarte a usar tu bici”, dice Parsons.

Si sigues inflamada despue´s de un par de semanas, considera cambiar tu asiento por uno ma´s co´modo, como el Selle Royal Look In Moderate Women’s Saddle.

Si haces ciclismo para ejercitarte, los shorts acojinados pueden cambiar tu mundo.



Fuente:http://www.cosmoenespanol.com/salud-y-fitness/fitness/16/10/25/como-ejercitarme-ejercicio-bicicleta-salud-bienestar.html