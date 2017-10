Cómo actúa el veneno de una araña violinista

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Un caso reciente de mordedura de la araña violinista tuvo un desenlace fatal al causar la muerte de un niño de 11 meses de edad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La madre indicó que el niño presentó una lesión en el tobillo, posteriormente inflamación y ampollas.



Los médicos del Hospital Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” explicaron a la madre que aunque le administraron al niño cuatro frascos de antídoto, éste no hizo efecto debido a que habían transcurrido muchas horas tras la mordedura.



Las arañas violinistas tienen la particularidad de tener una marca en el lomo con la forma de un violín. Este tipo de arácnidos se encuentra en distintos estados del país como Sonora, Chihuahua, Morelos, la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, entre otros.



Manuel Altamirano Tapia, especialista en la atención y tratamiento de pacientes que han sido atacados por la araña violinista (Loxoceles Laeta) afirma que “este tipo de araña no pica, sino muerde con un su mandíbula llamada quelícero”. Muchas personas pueden confundir la mordedura de la araña violinista con un piquete de abeja u hormiga.



Cuando el dolor y la hinchazón en la zona de la mordedura comienzan a aparecer y se acompañans de ampollas es necesario acudir inmediatamente al médico pues el veneno comienza a recorrer el organismo.



El sistema inmunológico se altera, y órganos como el riñón y el hígado se afectan rápidamente. Además se produce daño pulmonar, y en niños pueden presentarse crisis convulsivas. Si no se administra el antídoto a tiempo, esta mordedura causa la muerte.



La araña violinista tiene gran capacidad de adaptación, tanto al medio ambiente como a los espacios cerrados. En los hogares, habita en lugares oscuros como sótanos, muebles, debajo de fregaderos, detrás de cuadros, en ropa colgada, dentro de zapatos o en el interior conductos de aire acondicionado. Su presencia pasa inadvertida pues no teje una telaraña.



Altamirano Tapia señala que si nos percatamos que una araña nos mordió, lo mejor es conservar el insecto para saber de qué tipo es. Luego hay que aplicar hielo en la zona afectada, pues “el efecto del frío sobre la herida retrasa el avance el veneno en el cuerpo”. Y hay que acudir al médico para que realice una revisión y tratamiento.



Algunas medidas para evitar la mordedura de la araña violinista son:



Asear minuciosamente la casa al menos una vez a la semana.



Sacudir todo, limpiar debajo de alfombras y muebles, así como detrás de los cuadros.



Aplicar insecticida en aquellas zonas en las que la araña podría habitar.



Evitar mantener libros, utensilios y adornos en rincones oscuros o lugares cerrados.



Evitar que los niños jueguen en zonas en las que hay madera o piedra apilada.