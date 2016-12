MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de que el Señor Porfirio Duarte Pérez tomara una de las mejores decisiones de su vida, ha cosechado 9 años de éxito junto a Tiendas Six.Desde hace nueve años, Don Porfirio renunció a su antiguo trabajo y estuvo en búsqueda de la mejor opción para seguir adelante.“Trabajé mucho tiempo en la empresa anterior y realmente creo que ha sido dentro de los trabajos que he tenido, la mejor decisión que he tomado, porque prácticamente soy mi propio patrón”, expresó el Señor.Entonces investigó sobre una nueva empresa que estaba innovando en el mercado de la venta de cerveza y fue así que luego de conocer sobre otras franquicias y otros negocios, que el señor Porfirio se unió a Tiendas Six.“Iban abriendo más sucursales, además yo me di cuenta de que al paso del tiempo iba yo incrementando mis ventas y acumulando más clientes y proveedores de diversos productos complementarios”.“Entonces cuando vi que Six que era un negocio propio, con inversión de uno y otra parte de la empresa”, dijo Don Porfirio.La venta de la cerveza es parte de la clave del éxito, porque siempre está fría y siempre hay suficiente surtido, además de que también vende productos de abarrotes, lo que a la tienda una de las preferidas en la Colonia Santa Rosalía.Sin duda la historia de Don Porfirio es otro caso de éxito que gracias a Tiendas Six, hoy sigue creciendo día con día.