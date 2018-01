Resultan menores lesionados en choque sobre carretera San Luis

MEXICALI, Baja California(GH)

Dos menores fueron trasladados de emergencia a Mexicali a causa de un choque ocurrido la noche del martes en el entronque rumbo a Los Algodones, sobre carretera Mexicali-San Luis.



Primeros reportes indican que un vehículo PT Cruiser circulaba con destino a San Luis, cuando por causas desconocidas el conductor perdió el control causando un choque contra el muro de contención que separa a los carriles.



Fue cerca de las 18:20 horas que elementos de Bomberos fueron avisados apersonándose para dar primeras atenciones a los menores, quienes de momento no han sido identificados, y procedieron a llevarlos a un Centro de Salud de la vecina ciudad.



Al ver la condición de salud era grave fueron trasladados a Hospital General de Mexicali, acompañados por personal de Protección Civil de San Luis Río Colorado, Sonora.



Se solicitó el apoyo de autoridades de Tránsito de la Policía Municipal de Mexicali, quienes brindaron el auxilio agilizando la circulación para que la unidad no se detuviera hasta llegar al hospital donde quedaron internados.



De momento la condición de salud de los menores no se ha dado a conocer.