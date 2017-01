Investiga PGJE los asesinatos de cinco personas

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se encuentran investigando los homicidios recientes donde se encontraron un total de cinco cuerpos calcinados en al región de Mexicali.



David Lozano Blancas, subprocurador de Investigaciones Especiales (SIE) en Mexicali de PGJE indicó que hasta el momento no hay algo que vincule entre sí los homicidios que aquí se presentan.



“No se ha tenido alguna prueba pericial que nos indique que exista una conexión entre estos tres eventos, por lo que no podemos decir que existe una relación”, precisó.



Esto es el medio que se encuentran realizando los agresores, comentó, prácticamente con la intención de que se puedan perder rastros y huellas que pudiera haber en la escena del crimen.



A pesar de esto ya dos de los cuerpos han logrado ser identificados por familiares y pruebas que se realizaron, y uno más que se encuentra a la espera de dictámenes para corroborar la identidad.



Los primeros respondían a nombre de Ricardo González Mendoza y René Feliciano Yáñez, los cuales se notificó que habían sido detenidos por delitos de narcomenudeo, robo y allanamiento de morada.



El cuerpo restante como se notificó no se ha tenido confirmación segura sobre la identidad, sólo se mencionó que podría ser una persona que respondía a nombre de Omar.



En cuanto a los otros dos cuerpos que se han localizado calcinados, se notificó que estos continúan como no identificados sólo logrando indicar que uno es de sexo masculino, siendo el encontrado en Santa Clara.



ES MUJER



Autoridades del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargaron de notificar que el cuerpo que fue encontrado en colonia Calafia durante la mañana del domingo pertenece a una mujer.



César González Vaca, coordinador del Semefo en Mexicali indicó que a pesar del grado de calcinación se logró identificar debido a que los órganos internos se encontraban intactos.



Hasta el momento aún se encuentran a la espera de que se notifique sobre la causa de muerte, ya que la autopsia no ha culminado y faltan algunas partes del cuerpo que deben examinarse.



Por parte de autoridades de PGJE se indicó que en el cuerpo se encontraron unas huellas de sujeción que tenía tanto en manos y en rostro, desconociendo con qué fue que se realizaron.



Se cree que para la rapidez con la que alcanzó el grado de calcinación pudo haber sido utilizado algún acelerarte, como lo es gasolina o alcohol así como un neumático ya que se encontró un rastro a los alrededores.