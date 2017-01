Dan balazo a un gasero en asalto

MEXICALI, Baja California(GH)

Una persona fue lesionada con arma de fuego durante un asalto ocurrido ayer por la tarde en un negocio de gas, ubicado frente al fraccionamiento Villafontana.



Cerca de las 13:40 horas se notificó del atraco a través de C4 movilizando autoridades de la Policía Municipal, quienes arribaron al local sobre Lázaro Cárdenas y calzada H. Colegio Militar.



Ahí encontraron a un sujeto lesionado, que no pudo ser identificado, quien fue trasladado en una unidad particular hacia un hospital para recibir pronta atención médica.



Reportes indican que un sujeto arribó momentos atrás y con arma en mano exigió entregara el dinero de las ventas, donde una vez que fue entregado esta persona accionó el arma.



Con el botín el presunto responsable decidió escapar con velocidad del lugar con rumbo desconocido, dejando al empleado herido.



Una vez que fue encontrado se solicitó la presencia de autoridades de Policía Municipal y Agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) quienes se encargaron de realizar las indagatorias correspondientes.



Sobre el responsable no se tuvo mayor información al respecto, así como tampoco la cantidad que fue hurtada del negocio.



Elementos de la Policía Municipal realizaron un operativo en la cercanía sin algún éxito de dar con el asaltante, por lo que se procederá a buscar evidencia para integrarla a la carpeta de investigación.