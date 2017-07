Acribillan a propietario de negocio de carnitas

MEXICALI, Baja California(GH)

Un vendedor de carnitas que había sufrido un atentado en su contra en meses pasados, fue ultimado a balazos ayer por la mañana en su restaurante ubicado en la carretera al Aeropuerto.



Se informó que el occiso fue identificado como Rubén Enríquez Valderrain, de 40 años, el cual quedó sin vida bajo una palapa ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera en mención.



Cerca de las 08:30 horas se informó sobre una persona que se encontraba con heridas de arma de fuego, movilizando agentes de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja a la colonia Abasolo. Al llegar encontraron el cuerpo de la persona ya sin vida, que presentaba al menos seis impactos de arma de fuego con entrada por la espalda.



Reportes indican que momentos atrás sujetos a bordo de una motocicleta Italika, color azul, arribaron al lugar, los cuales portaban chalecos reflejantes color naranja, y detonaron el arma contra Enríquez.



Una vez culminado el ataque procedieron a escapar a bordo de la motocicleta hacia el Poniente, sin poder ver sus características.



Al lugar arribaron agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) junto a Servicios Periciales para iniciar con las indagatorias, sobre todo porque en uno de los comercios cercanos se encontraron cámaras de vigilancia.



En esos momentos se indicó que en una de las manos de Enríquez se encontró un arma de fuego, la cual autoridades indicaron podría ser calibre .38 ó .45, faltando realizar las indagatorias correspondientes.



De manera preliminar se indicó que al darse cuenta de la presencia de los sospechosos intentó repelar el ataque, sin tener éxito, ya que no alcanzó a detonar el arma.



Autoridades comenzaron a realizar operativos en los alrededores de la zona, ubicando a cerca de 3 kilómetros la unidad Italika, junto a los chalecos reflejantes abandonados sobre ramas secas.



Sobre el ataque, autoridades investigan si tiene o no relación con el atentado que sufrió el comerciante hace meses.



PRIMER ATAQUE



Fue el pasado 21 de mayo cuando sujetos a bordo de un PT Cruiser, color negro, arribaron al negocio de carnitas sobre carretera al Aeropuerto, quienes al descender fueron hacia Rubén Enríquez.



Al calor de las palabras fue cuando las personas, de las cuales se ignora la identidad, arremetieron con arma de fuego contra el comerciante, quien recibió un balazo en el hombro izquierdo. Cuando lo atacaban a balazos, Enríquez corrió a refugiarse a un restaurante que está a 100 metros del lugar, solicitando apoyo de agentes municipales y Cruz Roja.



La ambulancia de Cruz Roja trasladó al herido hacia un hospital y verifcar el estado en el cual se encontraba. Autoridades resguardaron el lugar donde se presentó la agresión, encontrando en el lugar un cartucho percutido, el cual fue recogido por personal de Servicios Periciales para análisis.



Los agresores escaparon en el PT Cruiser, el cual fue encontrado abandonado momentos después por agentes de la Policía Municipal y Policía Ministerial del Estado, siendo resguardado para investigaciones.



De aquel incidente autoridades no informaron sobre detenciones de los posibles responsables, o sobre la causa que pudo haber generado se suscitara el incidente.