Vandalizan autos en Yuma

Yuma, Arizona(GH)





Varios casos de robos y daños en autos han sido reportados en las últimas semanas en la ciudad de Yuma, Arizona, donde aparentemente los ladrones utilizan un dispositivo electrónico para desactivar las alarmas de los vehículos.







Edith Ruiz, vocera del Departamento de Policía de la ciudad, dijo que los robos se han detectado con regularidad desde el pasado 18 de diciembre y hasta el 24 de diciembre, regularmente por la tarde, al caer el sol, en colonias como Sierra Montana y Araby Crossing.







Entre los artículos tomados de los autos allanados se encuentran teléfonos, tablets, artículos electrónicos, bolsos, medicinas o regalos. Algunos otros autos han sido abiertos pero no robados.







Aunque se cree que algunos vehículos han sido dejados sin seguros ni alarma, se investiga también la posibilidad de que se utilice un aparato eléctrico para desactivar las alarmas de los autos, informó Ruiz.







Ante esta situación, el Departamento de Policía sugirió a los residentes de Yuma no dejar las llaves en el vehículo o no dejarlo encendido y sin atención, siempre cerrar con seguros el auto y no dejar artículos de valor a la vista, además de estacionar en lugares con buena iluminación.