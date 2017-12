Familia y PGJE buscan a Gretchell Estephanny Saduño

MEXICALI, Baja California(GH)

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a GRETCHELL ESTEPHANNY SAÑUDO GUERRERO, de 13 años, quien salió de su domicilio la noche del pasado martes 26 de diciembre.



Familiares de la jovencita, acudieron a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, para reportar la desaparición de Gretchell Estephanny, después de que la joven pidió permiso para ir a la tienda, sin embargo, no regresó al domicilio, ubicado en la colonia Alianza para la Producción.



Con base a los datos obtenidos, se estableció que la última vez que la vieron, fue el 27 de diciembre, cuando un familiar la observó por una de las calles de la mencionada colonia en compañía de otro jovencito, a bordo de un vehículo.



La media filiación de Gretchell Estephanny Sañudo Guerrero es: estatura de 1.52 metros, complexión media o regular, tez morena clara, cabello castaño obscuro, largo y rizado; ojos cafés. Vestía un suéter color claro, leggins negros y botas claras.



La Procuraduría General de Justicia del Estado, solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No localizadas, (686) 9044100 ext. 4064, 4029 y 4266 así como al 911 o 089