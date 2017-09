Fuego deja daños fuertes en hogar en Santo Niño

MEXICALI, Baja California(GH)

Una casa presentó daños totales a causa de un incendio ocurrido durante la madrugada de este viernes al Poniente de Mexicali en colonia Santo Niño.



Alrededor de la 01:00 horas fue que se notificó a elementos del Cuerpo de Bomebros sobre el incendio sobre avenida San Ramón, movilizando maquinas de estación 14.



Al llegar la máquina al hogar marcado con el número 809 fue que encontraron la casa en fuego, por lo que se solicitó apoyo a estación Progreso y a la Baja California, para apoyar a extinguir las llamas.



Se informó de manera preliminar que en el interior del hogar se encontraba una menor que no podía salir, por lo que los trabajos se intensificaron para corroborar la información.



Minutos después fue que se logró confirmar que en el hogar no se encontraba vacío, por lo que siguió el operativo para lograr controlar las llamas y que no se extendieran hacia zonas vecinas.



Minutos después fue que se logró sofocar totalmente el fuego, por lo que iniciaron con el escombrado en la zona.



Por autoridades se informó que los residentes del hogar habían salido momentos atrás, por lo que no se percataron del incendio hasta horas más adelante.