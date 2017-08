Suman 106 asesinatos en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Un total de cuatro homicidios se registraron el pasado fin de semana tanto en la ciudad de Mexicali como en su Valle, llegando las cifras a un total de 106 homicidios en el año.



El coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) en Mexicali, David Lozano Blancas refirió que fue cerca de las 18:00 horas cuando se presentó el primer caso.



Los reportes indican que fue cerca de la pista aérea del ejido México, cerca de un kilómetro de la carretera a San Luis, donde se encontró un cuerpo sin identificar y en avanzado estado de putrefacción.



“El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de putrefacción, además de presentar un golpe en la cabeza con un objeto metálico que fue encontrado cerca el cual tenía manchas hemáticas”, dijo.



Posteriormente cerca de las 22:17 horas del mismo día en la Junta de Mejoras del ejido Lázaro Cárdenas se reportaron detonaciones de arma de fuego, los cuales dejaron una persona sin vida.



Refirió el coordinador que desde un pick up Chevrolet, sujetos detonaron armas largas contra el lugar, dejando sin vida a Ángel Francisco Ramos Quintero, de 28 años.



Al llegar socorristas al lugar refirieron que el occiso presentaba tres impactos a la altura del cuello, y autoridades reportaron el hallazgo también casquillos percutidos calibre .223.



Posteriormente cerca de la 01:28 horas del domingo fue que tras la ferretería Don Lupe una persona se encontraba lesionada por arma de fuego requiriendo una ambulancia, pero al llegar la unidad la persona había fallecido.



La fatal víctima fue identificada como Abel Moreno Quijada, de 38 años, quien presentaba cuatro impactos con arma de fuego teniendo dos en tórax, uno en frente y otro en abdomen.



“Pudieran tener relación estos eventos, dado la cercanía y que pasaron en mismo lugar, pudiera guardar relación, pero no podemos precisarlo ya que se tengan resultados de pruebas periciales”, manifestó Lozano Blancas.



Finalmente durante la madrugada del domingo en la colonia López Mateos, en la zona urbana, sujetos a bordo de un vehículo que supuestamente era Uber ultimaron a Gonzalo Ernesto González Almada, de 32 años.



Indicó que de momento sólo estos son los que se cree puedan tener relación, esperando aún las pruebas periciales correspondientes y debido a eso se podrá ver si existe alguna conexión.



Hasta el momento no se ha tenido información referente sobre alguno de los agresores de estos hechos, pero las investigaciones continúan en el área de la Unidad de Homicidios de SIE.



Descarta asesinato



El pasado sábado se encontró cadáver de Noé Molina Romero en un hogar abandonado en fraccionamiento Ángeles de Puebla, y preliminarmente se asoció con un hecho violento.



El coordinador general del Servicio Médico Forense, César Raúl González Vaca, refirió que al realizar la necropsia correspondiente se indicó que no presentaba huellas de violencia ni lesiones.



“La causa de fallecimiento fue un choque hipovolémico, el cual es cuando una persona se desangra, esto a consecuencia de un sangrado de tubo digestivo, de una úlcera que tenía en estómago”, dijo.