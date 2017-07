Auxilian a adulto mayor en abandono

MEXICALI, Baja California(GH)

Socorristas de Cruz Roja auxiliaron durante la tarde de este sábado a un adulto mayor que se encontraba en total abandono a las afueras de una cuartería en colonia Industrial.



Minutos antes de las 13:00 horas fue que se reportó sobre esto a través de C4 solicitando agentes de la Policia Municipal y paramédicos de Cruz Roja sobre avenida Alfonso Esquer y Voceadores.



Al llegar se encontró al adulto mayor Guadalupe Millán Morales de cerca de 80 años en el suelo y vistiendo solamente un pañal de adulto, el cual se dijo vivía solo en una de las viviendas de la cuarteria.



De manera inmediata atendieron al adulto notificando no presentaba alguna complicación, además que no busco ser trasladado hacia algún centro de salud.



Debido a que la persona no puede valerse por ella misma fue introducido por Socorristas y agentes Municipales a la vivienda para que se refrescará.



Agentes de la Policía Municipal resguardaron el lugar a la espera de personal que pueda encargarse de las atenciones necesarias.