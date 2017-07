Peligran al comprar en las redes

MEXICALI, Baja California(GH)

Una alerta por robos violentos en la compra y venta de electrónicos y autos a través de redes sociales fue emitida por Fernando Ramírez Amador, subprocurador de Justicia en Mexicali.



Detalló que los autos, celulares o laptops las presentan como “gangas” u “ofertas milagrosas” pero son timadores profesionales.



Cuando los contactan, citan al comprador en algún punto aislado, con poco flujo de gente o en áreas sin cámaras de video vigilancia.



Al llegar a comprar el producto o auto, los vendedores asaltan a la persona con violencia.



“Recientemente hubo un caso de una mujer que fue lesionada por disparo de arma de fuego, no hubo daño en órganos, la bala entró y salió por el hombro y todo fue por comprar un celular en oferta”, explicó.



Cabe destacar que recientemente fue detenida una banda que operaba en Facebook que ofertaba vehículos a bajo precio.



Un caso violento



El pasado 31 de enero una persona acudió a una casa a comprar un auto en oferta, pero fue secuestrado, golpeado y abandonado por estafadores.



Actualmente Cristal Michel “N”, Jairo “N”, Víctor Ramón “N”, Luis Antonio “N” y Rubén Haek “N” se encuentran detenidos y en prisión preventiva como presuntos responsables.



Los Hechos



La tarde del 31 de enero, el ofendido llegó a bordo de su vehículo Honda Civic, color negro, modelo 1999 y placas de California, a visitar a Cristal Michel a un domicilio ubicado en la calle Cúpula y que después de estar varios minutos platicando, ella le dijo que iba al baño.



Señaló que en ese momento observó que la mujer habló por teléfono pero desconoce con quién, sin embargo, minutos después llegaron a la vivienda cuatro hombres que tenían en su poder diversas armas como cuchillos, unas pinzas con punta, una pistola y un bate, quienes los amenazaron.



Agregó que lo obligaron a entrar a una de las recámaras en donde lo golpearon con el bate a la altura de las costillas para despojarlo de su cartera con dinero en efectivo, documentos personales y diversas tarjetas bancarias, además de las llaves de su vehículo.



El ofendido comentó que estas personas le exigieron la clave NIP de sus tarjetas, amenazándolo que si no les daba más dinero le iban a cortar los dedos de los pies, como les dijo que no tenía más le quitaron los zapatos y los calcetines.



Al comprobar que no traía más efectivo, lo amarraron de manos y pies, le taparon la boca con cinta adhesiva y lo subieron a la cajuela de su propio automóvil al mismo tiempo que le dijeron “ahorita te vamos a desaparecer”.



Después los hombres y la mujer abordaron el automóvil en el que circularon varios minutos hasta que llegaron a las inmediaciones de la colonia Fundidores en donde al ofendido tirado.