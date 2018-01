Va a Juicio Abreviado por tratar de matar a su ex pareja

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras ser detenido por tratar de matar a su ex pareja y al hijo de ésta, un hombre enfrenta hoy la posibilidad de la reducción de la pena en prisión mediante un juicio abreviado o procedimiento abreviado.



Leonardo René “N” fue presentado este lunes a una audiencia donde se llevaría a cabo este procedimiento, sin embargo, la Defensa solicitó diferir la fecha, pues requerían reunir una cantidad de dinero para la reparación del daño.



De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, Leonardo René es acusado de intentar matar a su ex pareja el pasado 21 de febrero de 2017, en un domicilio de la colonia Valle del Álamo, al oriente de Mexicali.



El imputado llegó al domicilio de su ex pareja y comenzó a golpearla, para luego dispararle en al menos tres ocasiones, lo que le causó una lesión de bala en el rostro.



Además de esto, el sospechoso golpeó al hijo de 5 años de edad de la víctima, para luego darse a la fuga.



Las investigaciones de la Fiscalía determinaron su responsabilidad y a través de una orden de aprehensión lograron capturarlo unos meses después de cometido el intento de homicidio, pues la víctima sobrevivió a la lesiones.



A través de la Fiscalía le fue ofrecido el juicio abreviado, lo que implica que acepta su responsabilidad y culpabilidad, se evita llegar al Juicio Oral y reducir la pena en prisión, así como renunciar a su derecho de no apelar la sentencia.



La audiencia se desahogó este lunes por la mañana en el Centro de Justicia de Río Nuevo, y será hasta el próximo 7 de marzo que se continúe, pues el imputado no pudo completar una cantidad en efectivo para la reparación del daño que se le había solicitado a cambio de ofrecerle el juicio abreviado.