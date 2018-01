Dos lesionados en choque en carretera a San Felipe

MEXICALI, Baja California(GH)

Un choque por alcance entre un Pick Up y un camión de transportes sobre carretera Mexicali-San Felipe dejó un saldo de dos personas lesionadas, informaron autoridades municipales.



Cerca de las 14:20 horas por medio de la frecuencia se reportó el accidente ocurrido sobre kilómetro 11 de la carretera en mención, solicitando como primera respuesta a elementos del Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja.



Al llegar se percataron del Pick Up y dos personas al interior lesionadas, quienes fueron puestos a salvo por socorristas, reportando que presentaban heridas de consideración.



Autoridades informaron que el camión de transportes al ser impactado perdió el control y fue a dar fuera de camino, sin reportar heridos ya que no se encontraba aparentemente en servicio.



De los lesionados solo se sabe son dos personas de sexo masculino de entre 25 a 30 años de edad, quienes serán trasladados hacia un centro de salud.