Logran los bomberos evitar una catástrofe

MEXICALI, Baja California(GH)

, ubicada en la carretera Mexicali-San Luis y calzada Venustiano Carranza, en Palaco.La preocupación creció debido al peligro de explosión de un tanque de gas con capacidad para 20 mil litros.Fue alrededor de las 13:00 horas se notificó el incendio de la Recicladora Industrial de Materiales Infecciosos y Biológicos.Elementos de la estación González Ortega informaron que la columna de humo podía ser vista desde diversas partes de la ciudad.Debido a la intensidad del fuego se solicitaron otras dos máquinas más de la estación Central, movilizándose cuatro máquinas al lugar.Agentes de Tránsito Municipal cerraron un tramo de 2 kilómetros de la vialidad.Los bomberos buscaron la manera de controlar las llamas, pero debido a los productos químicos se propagaron las llamas.Gabriel Gómez Ruiz, director de Bomberos, indicó que hay información preliminar sobre la causa del incendio, pero falta el peritaje.“El incendio inició muy rápido, parece ser que en donde había unas cajas de cartón que tenía algunos químicos, el cual debido a las altas temperaturas hicieron reacción y se prendieron”, precisó.Los bomberos protegieron los tambos de 200 litros que contenían material flamable.Cinco máquinas de Bomberos más se requirieron para el apoyo de los, ya que en la zona no hay hidrantes.Algunos bomberos sufrieron intoxicación leve a causa del humo.Debido a las grandes llamas y el calor, algunos tambos salieron disparados envueltos en llamas, volando hasta 200 metros.Precisó Gómez que una de las preocupaciones era por un tanque de 20 mil litros que contenía gas, el cual fue enfriado con agua a presión.Bomberos fueron retirados a distancia segura, ante la amenaza de que pudiera explotar.“Estamos teniendo mucho cuidado con eso, de mantenerlo frío para que no llegue a una posible explosión, siendo esa la preocupación y que siguen explotando tibores y metales”, manifestó Gómez.Personas desalojadas del área o que pasaban por ahí estaban a una distancia de 100 metros, para evitar sufrieran afectaciones por el calor que se encontraba o por el humo tóxico.Ya durante la tarde de ayer se logró controlar el incendio en su totalidad, para que no pudiera dañar zonas aledañas, esperando sea para hoy cuando quede extinguido en su totalidad.El tren carguero que se dirigía al Sur del país tuvo que ser alertado de la presencia de las mangueras que estaban sobre las vías.Personal de Bomberos solicitó a Ferromex precaución al circular por la zona, debido a las labores de combate a las llamas.El tren carguero pasó aproximadamente a las 15:30 horas, por lo que fue necesario desconectar las dos líneas de dos y media pulgadas.Las máquinas que arrastraban los furgones tuvieron que disminuir la velocidad para pasar por el sitio.En cuanto pasaron los últimos vagones, los “tragahumo” conectaron con rapidez de nuevo las líneas que surtían a los que estaban al frente del incendio.Muy fuerte trabajaron los bomberos para poder controlar el incendio en la recicladora de productos químicos.