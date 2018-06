Abusador sexual que repitió su crimen al quedar libre, no aprobó el perfil criminológico

MEXICALI, Baja California(GH)

El subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, señaló que el abusador sexual que fue liberado y presuntamente reincidió a inicios de junio con un menor de nueve años, no aprobó el perfil criminológico cuando fue liberado en el año 2012, lo cual fue advertido al juez que llevó su caso.



“Nosotros tenemos la documentación y no es echar la bolita a nadie, pero sí se avisó que participó en tareas, conducta, todo lo llevó a cabo pero en el perfil criminológico no lo aprobó”, reveló David Limón Grijalva.



“Se avisó que no aprobó el perfil criminológico, el juez lo liberó con base a su criterio pero sí fue advertido, hace años el sistema penitenciario era el que decidía si alguien obtenía una libertad con beneficio, ahora eso lo hace un juez de ejecución”, detalló.



El caso



El imputado fue acusado por la sustracción del niño Isaú Alexander, de 9 años de edad, Luis Alberto “N”, hace casi dos años recibió un beneficio de libertad anticipada en la sentencia que cumplía por hallarlo responsable de un delito sexual en contra de otro menor.



12 años después, Luis Alberto “N” está acusado de llevarse durante cuatro días sin consentimiento al niño Isaú Alexander, hasta que finalmente fueron hallados niño y raptor en Tijuana, Baja California.



Anteriormente había sido sentenciado a 16 años de prisión, pero al cumplir sólo once de ellos se le otorgó un beneficio y fue puesto en libertad.



El hombre fue asegurado en el año 2005 y tras este beneficio se le otorgó quedar libre el mes de diciembre de 2016.



Con relación al hecho ocurrido en el 2005, se dijo que en aquélla ocasión utilizó el mismo método de operación que en el caso de la sustracción de Isaú Alexander, es decir, llevarse al menor a otra ciudad.



El imputado trabajaba recolectando vehículos en desuso en la calle y contrataba a los niños para que lo apoyaran en el desmantelamiento y pasándole herramienta.