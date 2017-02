Aseguran a hombre con 4 órdenes de aprehensión por fraude

(GH)

Un hombre, quien tenía en su contra cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de fraude, fraude genérico y fraude especifico, fue asegurado por agente de la Policía Ministerial del Estado (PME), comisionados al grupo de aprehensiones.



El imputado FRANCISCO JAVIER “N”, fue denunciado ante la Unidad de Investigación de delitos contra el Patrimonio, el Estado, la Sociedad y la Administración de Justicia, por varias personas quienes acudieron con él para que realizará la regularizar sus vehículos, pero no cumplió.



De acuerdo a los ofendidos, Francisco Javier ofrecía sus servicios para la importación de vehículos y que para la realización de los trámites solicitaba el vehículo, los documentos y dinero en cantidades que iban desde dos mil hasta 4 mil pesos, esto de acuerdo al modelo y marca del automóvil.



Agregaron que aunque les entregó recibos por el servicio, nunca realizó trámite alguno ante aduana, y al solicitarle la devolución de sus automóviles, la documentación y el dinero, solo les dio largas para entregarlos, al insistir ya no respondió las llamadas e incluso ya no lo volvieron a ver.



Comentaron que Francisco Javier se desapareció de su negocio, por lo que decidieron denunciarlo ante el agente del Ministerio Público.