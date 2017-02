Vuelca pick up tras impactar a auto compacto

MEXICALI, Baja California(GH)

Un pick up volcó tras chocar contra un automóvil, durante la mañana de ayer, dejando un saldo blanco en cuanto a personas lesionadas, informaron autoridades municipales.



Cerca de las 11:00 horas se reportó lo ocurrido solicitando autoridades de la Policía Municipal debido a un reporte de un choque y volcadura sobre calzada Independencia.



Reportes indican que momentos atrás un pick up Dodge Ram 1500 circulaba a exceso de velocidad hacia el Oriente sobre la mencionada vialidad, donde al ver una unidad Chevrolet Cavalier cruzando la vialidad buscó frenar.



Fue en la confluencia con calle Mérida donde el pick up no alcanzó a detener su andar e impactó el costado derecho de la misma, haciendo que la unidad compacta girara sobre la vialidad.



Por su parte, el pick up siguió su camino, donde metros adelante el conductor perdió el control de la unidad, causando que volcara sobre el carril de circulación.



Al lugar acudieron elementos de Ángeles Cachanillas para la valorización de las personas que resultaron heridas, notificando que ambos conductores presentaban heridas mínimas y no requerían traslado.



Momentos después se solicitó la presencia de elementos de Bomberos pertenecientes a la estación de Pueblo Nuevo, debido al derrame de combustible y aceite que se tuvo por las unidades.



A bordo de la máquina 76 arribaron al lugar para comenzar la limpieza de la zona, con lo que se buscaba que también dichas sustancias no provocaran algún otro accidente sobre la vialidad.