Busca PGJE impedir libertad de asesino

(GH)

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dijeron que agotarán todos los recursos para impedir se conceda la libertad anticipada a peligroso asesino que mató a su novia y a su propio padre en 2016.



Será mañana a las 8:00 horas cuando el criminal sea presentado al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, para que sus defensores presenten a un perito siquiatra que avale que está apto para quedar libre.



Como se recordará, el criminal cuyo alias empieza con “D” tenía 17 años al momento de cometer los salvajes crímenes y fue sentenciado a pasar 9 años internado.



Actualmente de 23 años busca quedar en libertad por haber cumplido el 75% de la sentencia.



Sólo que en dos ocasiones no lo ha conseguido porque se ha establecido científicamente que mentalmente no está rehabilitado y dejarlo libre representa un peligro para la sociedad.



En la audiencia de mañana sus defensores presentarán resultados de los exámenes periciales sobre el comportamiento psiquiátrico del doble homicida, para tratar de convencer al juez de que es apto para la libertad.



Además, presentarán a personas que lo conocieron antes del crimen para avalar su “buen comportamiento”.



Los asesinatos



Fue en febrero de 2010 cuando adolescente de 17 años asesinó a su novia Andrea Berelleza Meraz, de 15 años, y después a su propio padre.



Familiares y amigos de las víctimas han señalado que acudirán a la audiencia para exigir que el peligroso asesino no sea dejado en libertad.