Buscan sin éxito joven en el mar

MEXICALI, Baja California(GH)

La búsqueda del pescador Edgar Irán Sánchez Obeso, quien desde el miércoles por la noche se encuentra perdido en el mar, aún es buscado por personal de la Secretaría de Marina en San Felipe.



El operativo de búsqueda y rescate inició luego de que la embarcación perteneciente a la organización ambientalista, Sea Shepherd, informó de la volcadura de la embarcación, alrededor de las 21:40 horas.



Cuatro pescadores cayeron al mar pero tres de ellos pudieron ser rescatados y posteriormente llevados a San Felipe para atención médica, señala el reporte de la Secretaría de Marina.



En la embarcación volcada, identificada como “Victoria”, navegaban los pescadores Javier Román Iñiguez, Víctor Rodríguez Meza, Misael Bastida Romo y Edgar Irán Sánchez Obeso, éste último aún desaparecido.



La Marina lleva a cabo la búsqueda a través de una embarcación tipo Defender y vía aérea con un Vehículo Aéreo No Tripulado, tipo Dron.



Hasta este viernes, la búsqueda continuaba en la zona.



En redes sociales se vertieron comentarios respecto a que la embarcación ambientalista fue la que provocó la volcadura de la embarcación, de la que la Marina tampoco ha precisado si se trata de pesca ilegal.



Versiones encontradas



La embarcación Sam Simon, del Sea Shepherd, llegó a México en diciembre de 2016 para llevar a cabo la Operación Milagro III, que en coordinación con las autoridades mexicanas, tiene como objetivo “interceptar, intervenir e interrumpir cualquier actividad ilegal en el refugio de la Vaquita en el Mar de Cortés”.



Durante su trayecto de Europa a México, la tripulación creó y probó modificaciones en el equipo de la embarcación diseñada para recoger artes de pesca ilegal y permitir la liberación de animales capturados.



En un comunicado, la organización Sea Shepherd informó respecto a este incidente que la volcadura ocurrió cuando huían “de la escena al ser sorprendidos pescando ilegalmente”.



La embarcación Farley Mowat, también del Sea Shepherd, realizaba el patrullaje del Mar de Cortés el pasado 25 de enero, cuando descubrió a los pescadores a las 21:16 horas, señalan en el comunicado.



“Cuando el Farley Mowat lanzó la luz a la panga para identificar la embarcación, los pescadores inmediatamente huyeron a una velocidad de 30 nudos. El Farley Mowat mantuvo la luz sobre la panga pero no la persiguió”, reza el boletín de la ONG.



De acuerdo a la tripulación, la panga se detuvo súbitamente a la distancia. Un chapoteo detrás de la panga fue visto por la tripulación sin que pudieran identificar lo que había ocurrido, establece la ONG.



Cuando el Farley Mowat se acercó a la panga fue que se percataron que había volcado y tres de los tripulantes habían caído al agua, añade el comunicado, a quienes les arrojaron salvavidas para subirlos a bordo, al tiempo que notificaba a la otra embarcación Sam Simon del rescate.



El Farley Mowat contactó a la Marina Mexicana para solicitar el equipo de búsqueda y rescate, el cual arribó a las 22:07 horas.



De acuerdo a Sea Shepherd, la búsqueda se prolongó hasta las 16:30 horas del jueves, pero fue suspendida temporalmente por una tormenta. El cuarto pescador no ha sido localizado.



“Cada año, pescadores ilegales arriesgan sus vidas pescando de noche, sin luces, en el frío y escondiéndose de las autoridades”, dijo el capitán Oona Layolle. “Muchos mueren al caer por la borda sin chaleco salvavidas y algunos de ellos no saben nadar”.



“Están dispuestos arriesgar sus vidas, atraídos por el lucrativo mercado negro del buche de totoaba”, agrega en su declaración el también director de operaciones del buque.