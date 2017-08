Recibe una golpiza y fallece

MEXICALI, Baja California(GH)

Una persona de sexo masculino asesinada fue hallada ayer por la mañana en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Ángeles de Puebla, al Oriente de Mexicali.



Los reportes proporcionados por autoridades notifican que cerca de las 09:22 horas se informó que en la vivienda marcada con el número 585 de la avenida Jopala se encontraba un cuerpo desnudo que no respondía.



Agentes municipales y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron al lugar, encontrando el cuerpo de la persona.



Dentro de la casa, había manchas hemáticas en el suelo.



Los socorristas confirmaron que la víctima no contaba con signos vitales.



Una vez que fue reportado el suceso se solicitó la presencia de agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME), quienes junto a Servicios Periciales realizaron las indagatorias correspondientes en el lugar.



Vecinos dijeron a la Policía que el hoy occiso, del cual hasta el momento no se ha logrado identificar, sostuvo una riña con varias personas la noche del viernes, dejándolo inconsciente.



Fueron los mismos residentes del área quienes al verlo lesionado lo metieron a la vivienda donde la mañana fue hallado muerto.



Las autoridades dijeron que el fallecido sólo tenía puestos unos pantalones, pero estaban a la altura de los tobillos.



Refirieron autoridades que en la cercanía del cuerpo se encontró una nota con una amenaza contra el hombre.



No se proporcionaron más detalles de la amenaza.



De momento no fue posible precisar en el lugar la causa de la muerte.



El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para que por medio de la necropsia se determine la causa del deceso.



La Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) integra la carpeta de investigación, la cual será llevada por la Unidad de Homicidios.



De momento sobre los presuntos agresores a quienes se enfrentó la noche anterior el ahora fallecido, no han sido identificados.



Agentes de la PME trabajan en la obtención de información para establecer con quiénes peleó la víctima.