Muere una mujer tras ser arrollada por un remolque

Calexico, California.(GH)

Una mujer perdió la vida en el Hospital de El Centro, California, donde ingresó tras haber sido arrollada por un remolque que se soltó de una camioneta que lo jalaba, en la ciudad de Calexico.



En este incidente, otro hombre resultó lesionado y se encuentra en el Centro Médico Regional de El Centro, informó el jefe de la Policía de Calexico, Reggie Gómez.



Los hechos ocurrieron a las 09:47 horas de este miércoles en el área de la intersección del bulevar César Chávez y la calle Quinta Oeste, de acuerdo a los registros policiales.



De acuerdo a la investigación inicial, un remolque sin sujetar apropiadamente era jalado por una camioneta tipo pick up sobre el bulevar César Chávez, que al girar vuelta al Oeste por la calle Quinta, se desprendió.



La caja o remolque arrolló a un hombre y una mujer que caminaban por la banqueta y que fueron empujados a la pared de aluminio de un almacén en el lugar.



Aunque ambos fueron llevados a un hospital, la mujer murió por las heridas.



Los nombres de los lesionados no fueron divulgados, así como el del aparente responsable del accidente, por lo que se trata de una investigación abierta.



De momento no se han confirmado detenciones por el accidente.