Insegurómetro

MEXICALI, Baja California(GH)

Un total de cuatro homicidios ocurrieron esta semana en Mexicali, tres de ellos registrados el mismo día y por el mismo autor, quien fue detenido luego de los ataques.



Las muestras de la ola de violencia en la ciudad se acrecentaron con el hallazgo de un cuerpo sin vida en un dren al Sur de la ciudad, el cual corresponde a un hombre que fue golpeado hasta la muerte.



Dos muertes en accidentes ocurrieron igualmente esta semana, una de ellas en San Felipe por atropellamiento y otra, tras el hallazgo del cuerpo de un hombre ahogado en una laguna de la Bomba Cero.



También esta semana se registraron otros hechos de violencia, como el de una mujer baleada por su ex pareja, en la colonia Valle del Álamo, o los asaltos cometidos en comercios con armas de utilería y la mujer golpeada en un asalto en la colonia Primera Sección.



En casos judiciales se presentaron avances en el de la desaparición forzada de un residente del poblado Guadalupe Victoria, pues el tercer ex agente de la PEP involucrado fue detenido.



Un cateo en la colonia Nueva a un domicilio donde se investigaba la venta de droga dejó también esta semana un saldo de una mujer detenida y diversos narcóticos asegurados.



Las acciones coordinadas de elementos de los tres órdenes de gobierno a través de las Fuerzas de Reacción Inmediata Mixta (FRIM) también reportaron el aseguramiento de un cargamento de droga en Los Algodones.



Un asalto derivó en una persecución que culminó en el fraccionamiento El Cóndor, donde se reportó el arresto de al menos dos de los participantes del asalto.



Esta semana, el delito que más detenciones originó fue el de portación de arma prohibida, con un total de 98 arrestos esta semana, seguido de las detenciones por robo en sus distintas modalidades, con una cifra de 55 detenidos.



El presente reporte se ha realizado con la información pública divulgada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal del 20 al 26 de enero de 2017.



MULTIHOMICIDA



En un solo día, un hombre asesinó a tres personas y dejó lesionadas a otras tres, todos ellos sin relación o conexión aparente, salvo haberse aparecido en el camino del homicida.



Tras un intenso operativo se logró la captura del sospechoso, quien enfrenta 7 cargos penales y actualmente se encuentra en el Centro de Reinserción Social de Mexicali.



Los homicidios ocurrieron luego de que presuntamente se le avisó que sería internado en un centro de atención a adicciones y se cree hasta el momento que los homicidios ocurrieron bajo el influjo de drogas.



DESAPARICIÓN



Son ya tres ex agentes de la PEP los detenidos en torno a la desaparición forzada de un residente del poblado Guadalupe Victoria, ocurrido en el 2011.



Entre ellos se encuentran dos hombres y una mujer, quienes participaron en la desaparición de un hombre, cuyos restos no han sido localizados a la fecha.



Todos ellos enfrentan su proceso penal bajo prisión y se espera la completa vinculación a proceso de los detenidos en los próximos días.