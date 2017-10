Encuentran cuerpo putrefacto en colonia Pasadena

MEXICALI, Baja California(GH)

En avanzado estado de descomposición fue encontrado el cuerpo durante la tarde de este jueves en Barrio Pasadena, a espaldas del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali.



Reportes policiacos indican que cerca de las 17:00 horas agentes fueron informados del hallazgo del cuerpo en una habitación dentro de una cuartería habitada, movilizándose al lugar.



Al llegar a la avenida Bajos de Pasadina se entrevistaron con vecinos, quienes confirmaron el hallazgo del cuerpo de quien en vida respondía a nombre de Neftalino de 58 años de edad.



Indicaron vecinos que hace aproximadamente tres días que su vecino no salía de su hogar y que del hogar emanaban olores desagradables del cuarto, por lo que al ingresar lo encontraron.



Agentes de la Policía Ministerial del Estado y Servicios Periciales arribaron al lugar, el cual fue acordonado por autoridades para iniciar con las indagatorias correspondientes.



No se ha logrado indicar si el cuerpo contaba con huellas de violencia o no, debido al estado en el cual se encontraba, siendo llevado a Servicio Médico Forense (Semefo) para necropsia de ley.