Riña en Calexico deja un herido y otro detenido

CALEXICO, California(GH)

Con lesiones por mordida en el rostro resultó un hombre este martes por la madrugada tras una riña con la actual pareja de su ex mujer y padrastro de su hijo de 5 años, con quien había discutido momentos antes.



Los hechos ocurrieron en Calexico, California, en un domicilio de la avenida Beach, alrededor de las 03:45 horas de este martes, a donde policías de la ciudad acudieron tras recibir el reporte de riña y de una persona lesionada.



La discusión entre ambos se inició luego de que el padre del niño de 5 años de edad discutió con la actual pareja de su ex esposa y padrastro del menor, que posteriormente derivó en la riña.



Antonio Conde, novio de la ex pareja de la víctima, atacó al denunciante al morderlo en varias ocasiones en el rostro.



Agentes de la Policía de Calexico arrestaron a Conde por asalto y agresiones, por lo que fue llevado a la Oficina del Sheriff del Condado Imperial para su procesamiento.