Cumplen hoy 48 horas en incendio

Hoy a las 14:00 horas se cumplirán 48 horas de trabajo para sofocar el incendio en la empresa SuKarne, que hasta ayer se indicó estaba controlado en un 70 u 80%.



Gabriel Gómez Ruiz, director de Bomberos, informó que los trabajos para poder extinguir los poco más de 30 mil pacas de forraje podrían extenderse probablemente hasta hoy o mañana.



“De momento en el lugar contamos con dos máquinas trabajando, así como las dos pipas de los corrales que son las que están apoyando, así como personal de la misma empresa”, manifestó.



Fue cerca de las 14:00 horas del jueves cuando se reportó sobre el siniestro de pacas de la empresa SuKarne en la carretera Mexicali-Tijuana causando gran movilización de elementos de bomberos.



El fuego logró alcanzar las pacas que se encuentran en el lugar, que eran para alimentar al ganado de la misma empresa.



Informó Gómez Ruiz que hasta el momento debido a que no se ha podido ingresar al lugar para revisar, se desconoce cuál pudo haber sido lo que provocó se propiciara el fuego.



De igual forma a pesar del gran trabajo realizado por los “tragahumo” no se han tenido personas afectadas a causa del humo, sólo ligeros agotamientos por el trabajo que se lleva a cabo.



Por su parte la empresa afectada emitió un comunicado sobre lo acontecido informando que la causa pudo haber sido por las condiciones ambientales por el calor, lo cual de momento no ha sido confirmado por autoridades.



Así también la empresa reitera el compromiso con el medio ambiente, por lo que lamenta el siniestro que se presentó en dicha zona de la empresa.