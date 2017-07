Sustraen a un menor en Yuma, AZ y lo recuperan

MEXICALI, Baja California(GH)

Una alerta AMBER emitida durante la madrugada de este miércoles en Yuma, Arizona, puso en alarma a las corporaciones policiales locales y estatales, derivado de la abducción de un niño de apenas un año de edad.El padre del bebé, quien no tiene derechos parentales sobre él, se llevó a su hijo de una casa ubicada en la calle 20 Oeste, a las 03:06 horas de este miércoles, informó Lori Franklin, portavoz del Departamento de Policía de Yuma.Alfredo López, de 23 años, se llevó del lugar a Azriel López, de un mes de edad, tras haber atacado a una mujer de 23 años de edad, otra de 47 años y un hombre de 26 años. La primera víctima, se presume, es la madre del bebé.De acuerdo a la investigación inicial, Alfredo López es el padre del niño, pero no tiene derechos de custodia sobre él, por lo que se emitió una alerta AMBER para localizarlo a él y al menor.A las 09:17 horas, Alfredo y su hijo fueron localizados en un domicilio ubicado en la avenida Madison, por lo que se reportó que el menor había sido puesto a salvo con su madre y el hombre había sido detenido, cancelando así la alerta AMBER.Dos de las víctimas del ataque aún se encuentran en el Centro Médico Regional de Yuma con lesiones aún no especificadas.Alfredo López enfrenta, hasta el momento, cargos de asalto agravado y de rapto de un menor, y aún se encuentra siendo investigado por la Policía de Yuma.