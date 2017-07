Hace trato en Facebook y la asaltan

MEXICALI, Baja California(GH)

Una mujer de 28 años fue lesionada con arma de fuego el pasado lunes en las inmediaciones de fraccionamiento Valle del Pedregal, cuando esperaba a una persona para una compra que hizo a través de redes sociales.



Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informaron que los hechos ocurrieron al filo de las 20:08 horas, cuando arribó a un hospital la mujer con una herida.



Médicos en turno al atenderla informaron que la lesión se encontraba en el hombro derecho, la cual fue de entrada por salida, por lo que no se pudo recobrar el proyectil.



Debido a que contaba con herida por arma de fuego se notificó de manera inmediata a elementos de la Policía Municipal y agentes ministeriales para realizar las indagatorias correspondientes.



Una vez que se entrevistaron con la mujer, identificada como Nayeli Isabel Medina, les informó que los hechos ocurrieron sobre avenida Larimar y Baritina, del fraccionamiento antes mencionado.



Los reportes indican que la mujer quedó de verse en ese lugar y hora con una persona que contactó por la red social Facebook para comprar un celular, el cual pagaría en su totalidad.



Cuando esperaba al supuesto vendedor, llegó un sujeto no identificado.



El desconocido amenazó con arma de fuego a Nayeli, exigiendo entregar el dinero que tenía.



Al rehusarse a dar el dinero, el desconocido detonó el arma en su contra.



El agresor le quitó el dinero a la mujer y escapó a prisa del lugar, perdiéndose entre las calles del fraccionamiento.



Por sus propios medios la mujer logró maniobrar en su automóvil hasta un centro de salud, donde se reportó que se encontraba estable, solamente con la herida de bala en el hombro.



Tras conocer los hechos, agentes realizaron un operativo en los alrededores para buscar al agresor, el cual hasta el momento no se ha notificado que hubiera sido detenido.



Agentes de la Unidad de Robos de la PGJE ya se encuentran trabajando en lograr la identificación del sospecho.



La dependencia integra la carpeta de investigación por los delitos de robo con violencia, lesiones y lo que resulte.



¡Mucho ojo!



-Autoridades recomiendan tener cuidado con las redes sociales.



-Configura la privacidad de tu perfil para que controles su acceso.



-Si publicas datos, que éstos no pongan en riesgo tu integridad o la de tu familia.



-No aceptes invitaciones de personas que no conoces.



-Bajo ninguna circunstancia aceptes una cita con personas desconocidas.



-Escoge contraseñas seguras que contengan letras y números. Cámbialas frecuentemente.



Fuente: SSP.