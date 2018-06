Estefanía Fuentes Dávalos y su hiijo Jesús Ernesto Fuentes Dávalos están desaparecidos

(GH)

Desde el sábado 15 de junio salieron de su domicilio y no han regresado.



La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Estefanía Fuentes Dávalos, de 19 años y su hijo Jesús Ernesto Fuentes Dávalos de 3 años.



La madre de la joven, señaló que desde el sábado 15 de junio, se encuentran desaparecidos, ya que se día salieron de su domicilio ubicado en Parajes de Puebla y no han regresado, por lo anterior, teme por la integridad de su hija y nieto.



La media filiación de Estefanía: estatura media, tez morena clara, cabello largo y castaño, vestía pantalón de mezclilla color negro, blusa roja y tenis rojos. El pequeño Jesús Ernesto vestía short color azul con negro y camisa negra.



La PGJE, pide que en caso de tener información o datos sobre el paradero de Estefanía y el pequeño Jesús Ernesto, llamen al teléfono de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No localizadas, 9044100 ext. 4064, 4029 y 4288.



También pueden comunicarse a los números: 089 de denuncia anónima o al 911.