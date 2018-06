Buscan a Mía Nichole Rubio Priego de 5 años en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Mía Nichole Rubio Priego de 5 años.



La menor no localizada fue entregada el 28 de mayo pasado por su mamá a su padre, debido a que ambos se turnan por semanas para su cuidado. El papá David Efraín Rubio Ramírez quedó de regresarla el viernes 1 de junio del 2018, pero no lo ha hecho, la mamá desconoce su domicilio y ha intentado comunicarse con el padre de la menor, pero no contesta. Desde entonces desconoce de su paradero.



Como media filiación tiene ojos grandes color café oscuro, cabello largo ondulado color castaño oscuro, tez blanca, mentón oval, peso 20 kilogramos, complexión delgada, boca grande, labios gruesos, ceja semipoblada arqueada, nariz pequeña respingada, frente mediana, orejas pequeñas.



Como señas particulares posee un lunar grande en la cabeza.



Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, blusa rosa, suéter rosa.



Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana al número telefónico (664) 9 00 74 30, marcar 0, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.