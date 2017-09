Evacuan a menores en preescolar en Rancho la Bodega

MEXICALI, Baja California(GH)

Elementos del Cuerpo de Bomberos evacuaron a alumnos de un preescolar ubicado en colonia Rancho la Bodega, al Oriente de Mexicali, debió al incendio de llantas y basura en la cercanía.



Alrededor de las 09:00 horas fue que se solicitó apoyo de Bomberos debido al fuego que se tenía en la parte posterior del centro educativo.



Al lugar arribó una máquina de la estación Central junto a elementos quienes primero resguardaron a los 52 alumnos y maestros que se encontraban en el interior, para no sufrir afectaciones por el humo.



De manera inmediata fue que procedieron a extinguir el fuego que se presentaba en la parte posterior del centro, logrando controlarlo para que este no se expandiera hacia la demás basura que se encontraba en el lugar.



Se indicó que a pesar del humo no se presentaron menores afectados a causa del mismo.