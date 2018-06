Policía de Calexico explica agresión tras video viral

CALEXICO, California(GH)

Luego de que un video sobre la detención violenta de una persona en Calexico se hiciera viral, el Departamento de Policía explicó lo ocurrido la noche del sábado pasado.







El video tomado por un ciudadano y subido a YouTube, muestra a dos agentes de Policía abordando a un hombre que se encontraba tendido en la calle, sobre la avenida Heber, a quien repentinamente golpean y someten, para luego subirlo a la patrulla.







En redes sociales, las acciones de los oficiales, entre ellos uno supuestamente identificado como Sean Acuna, han proliferado los comentarios acusándolos de abuso policial.







De acuerdo al posicionamiento del Departamento de Policía, los hechos ocurrieron el sábado a las 22:27 horas, cuando agentes se acercaron a un hombre que se encontraba inconsciente en la banqueta.







Los oficiales despertaron al sujeto y le pidieron que se levantara. El reporte indica que el hombre hizo un “movimiento agresivo” contra los oficiales y que por ello lo empujan contra la pared y luego lo someten en el suelo.







“Durante el arresto, no se lanzaron golpes y el sujeto no sufrió ninguna lesión”, reza el posicionamiento de la corporación, sin embargo, en el video se ve a uno de los agentes lanzar un golpe inicial.







Luego del arresto, el sospechoso fue llevado a la prisión del Condado Imperial, donde, según asegura la Policía de Calexico, se disculpó con los oficiales por resistirse y no reconocerlos como policías.







El reporte indica que el detenido se encontraba bajo el influjo del alcohol.







El Departamento de Policía de Calexico señaló que continuará investigando lo ocurrido en este incidente y que fue captado en video.