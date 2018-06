¡Terrible accidente en el Valle de Mexicali! Conductor arrolla a 14 personas

MEXICALI, Baja California(GH)

A causa de una presunta riña originada en el ejido Distrito Federal del Valle de Mexicali, cerca de 14 personas resultaron heridas al ser embestidas por un conductor, de acuerdo a información de autoridades municipales.



Reportes preliminaries indican que alrededor de las 22:30 horas que se solicitó la ambulancia del Cuerpo de Bomberos en un campo de fútbol, movilizando autoridades al lugar.



Al llegar se les reportó que cinco personas lesionadas ya habían sido trasladadas a una clínica de salud.



Se dijo que entre los heridos también se encontraba una menor de 14 años, con probable fractura en cadera y fémur, así como traumatismo craneoencefálico moderado, trasladada en ambulancia de bomberos al Hospital General de Mexicali.



Socorristas reportaron que en el lugar se encontraban también nueve personas heridas por lo ocurrido, las cuales al valorarlos se dijo no necesitaban traslado.



Sobre el presunto responsable autoridades no han informado la detención o no de este responsable.