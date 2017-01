Fallece persona a causa de incendio en San Felipe

MEXICALI, Baja California(GH)

Una persona la cual no se ha podido identificar falleció a causa de un incendio ocurrido durante la madrugada en una casa rodante en el Puerto de San Felipe, informaron autoridades municipales.



Cerca de las 04:20 horas se presentó el siniestro en la mencionada vivienda ubicado sobre avenida Golfo de Cádiz y Caracol, movilizando a elementos de bomberos del puerto al lugar.



Durante algunos minutos se busco extinguir las llamas las cuales alcanzaban grandes alturas y que habían ya consumido en su totalidad el hogar.



Al apagar las llamas, bomberos ingresaron al lugar para realizar el escombro, donde se encontró el cuerpo de una persona sin vida, la cual no fue posible identificar.



Vecinos indicaron que en el lugar residían unos hermanos los cuales no habían sido vistos durante el incendió, y de los cuales se ignora el parade